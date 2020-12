DJ MORNING BRIEFING - USA/Asien

FEIERTAGSHINWEIS

DONNERSTAG: Kein Handel findet wegen Silvester in Japan und Südkorea statt. Einen verkürzten gibt es in Australien, Hongkong und am USA-Anleihemarkt.

FREITAG: Wegen Neujahr findet kein Handel statt in Australien, China, Hongkong, Japan, Singapur, Südkorea und den USA.

TAGESTHEMA

Die neue und offenbar ansteckendere Variante des Coronavirus ist erstmals auch in den USA festgestellt worden. Die Mutation wurde bei einem 20-jährigen Patienten im Bundesstaat Colorado diagnostiziert, wie der dortige Gouverneur Jared Polis am Dienstag über den Onlinedienst Twitter mitteilte. Der Mann befinde sich im Verwaltungsbezirk Elbert in Quarantäne. Er sei nicht auf Reisen gewesen.

Die USA sind das am stärksten von der Corona-Pandemie betroffene Land der Welt. Rund 19,3 Millionen Menschen infizierten sich dort bislang mit dem Virus, mehr als 335.000 Menschen starben nach Angaben der Johns-Hopkins-Universität im Zusammenhang mit der Infektion.

Die neue Form des Coronavirus hat sich in Südengland stark ausgebreitet. Am vergangenen Wochenende war sie auch bei zwei Patienten in Kanada festgestellt worden. Dies waren die ersten bekannten Fälle von Infektionen mit dieser Virus-Variante in Nordamerika. Nach Angaben der EU-Gesundheitsbehörde ECDC wurden weltweit insgesamt mehr als 3.000 Fälle dieser Virus-Mutation entdeckt.

AUSBLICK KONJUNKTUR

-US 15:45 Index Einkaufsmanager Chicago Dezember PROGNOSE: 56,0 zuvor: 58,2 16:30 Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen Energy Information Administration (EIA)

ÜBERSICHT INDIZES

INDEX Stand +/- % S&P-500-Indikation 3.740,50 +0,22% Nasdaq-100-Indikation 12.891,00 +0,23% Nikkei-225 27.444,17 -0,45% Hang-Seng-Index 26.953,48 +1,45% Kospi 2.873,47 +1,88% Shanghai-Composite 3.407,22 +0,83% S&P/ASX 200 6.682,40 -0,27%

FINANZMÄRKTE

OSTASIEN (VERLAUF)

An den Börsen in Ostasien und Australien lässt sich zur Wochenmitte keine einheitliche Tendenz ausmachen. In Tokio kommt es nach der Rally des Vortags zu kleineren Gewinnmitnahmen. Die chinesischen Börsen liegen jedoch klar im Plus. In Seoul verzeichnet der Kospi bei sehr fester Tendez ein Rekordhoch. Die Umsätze sind nach Angaben aus dem Handel kurz vor dem Jahresende allgemein dünn. Unternehmensnachrichten, die die Kurse bewegen könnten, sind Mangelware. Dass der US-Senat am Dienstag die vom Repräsentantenhaus beschlossene Erhöhung von Einmalzahlungen an die Bürger blockiert hat, spielt nach Aussage von Beobachtern in Asien keine Rolle. Es sei zu erwarten gewesen, dass der republikanisch dominierte Senat die Aufstockung der Corona-Hilfe auf 2.000 von 600 Dollar ablehne. Das lasse sich auch an den Futures auf die US-Indizes ablesen, die nach anfänglichem Einknicken etwas fester tendierten. In Hongkong setzen Internetwerte die am Vortag begonnene Erholung fort. Alibaba gewinnen 6,0 Prozent. Die Aktie hatte jüngst Federn gelassen, weil die chinesischen Behörden eine kartellrechtliche Untersuchung der Geschäftspraktiken eingeleitet haben. Tencent steigen um 5,4 Prozent.

US-NACHBÖRSE

Die Aktien des Stromversorgers PG&E haben sich im nachbörslichen Handel am Dienstag etwas von ihren Verlusten aus dem regulären Geschäft erholt, obwohl ein Bundesrichter die Bewährungsauflagen des Unternehmens verschärft hat. Die Titel gewannen nachbörslich 0,3 Prozent auf 12,00 Dollar. Bis zur Schlussglocke hatten sie 2,9 Prozent eingebüßt.

WALL STREET

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 30.335,67 -0,22 -68,30 6,30 S&P-500 3.727,04 -0,22 -8,32 15,36 Nasdaq-Comp. 12.850,22 -0,38 -49,20 43,22 Nasdaq-100 12.843,49 0,04 4,63 47,07 Vortag Umsatz NYSE (Aktien) 724 Mio 734 Mio Gewinner 1.085 1.658 Verlierer 2.047 1.509 Unverändert 106 78

Knapp behauptet - Nach neuerlichen Allzeithochs zum Handelsstart schmolzen im weiteren Verlauf die Gewinne ab. Angesichts der jüngsten Rekordjagd werde die Luft nun sehr dünn, hieß es von Teilnehmern. Die Intel-Aktie rückte um 4,9 Prozent vor. Intel sieht sich Druck durch den Hedgefonds Third Point LLC ausgesetzt. Third Point fordert, strategische Änderungen in Betracht zu ziehen. Arcturus Therapeutics knickten um 54 Prozent ein, nachdem das Unternehmen Testdaten für seinen Covid-19-Impfstoffkandidaten veröffentlicht hatte, die laut Citi mit Blick auf Konkurrenzprodukte wie das von Pfizer/Biontech und Moderna nicht überzeugten. Snap rückten um 6,2 Prozent vor auf 51,23 Dollar, nachdem Goldman Sachs das Kursziel für die Aktie auf 70 von zuvor 47 Dollar angehoben hatte. Pitney Bowes schnellten um 18,7 Prozent nach oben. Der Anbieter von Postdienstleistungen will seine Preise anpassen und beruft sich auf die Kosten im Gefolge der Covid-Pandemie und auf das hohe Pakete-Aufkommen.

US-ANLEIHEN

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 0,13 0,4 0,13 -107,3 5 Jahre 0,38 1,6 0,36 -154,8 7 Jahre 0,64 0,3 0,64 -160,5 10 Jahre 0,93 0,8 0,92 -151,2 30 Jahre 1,67 0,6 1,66 -139,9

US-Anleihen gaben weiter nach. Die Rendite zehnjähriger Papiere stieg bei sinkenden Notierungen um 0,8 Basispunkt auf 0,93 Prozent.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Di, 08:20 Uhr % YTD EUR/USD 1,2279 +0,2% 1,2253 1,2246 +9,5% EUR/JPY 126,89 +0,0% 126,88 126,94 +4,1% EUR/GBP 0,9071 -0,0% 0,9076 0,9075 +7,2% GBP/USD 1,3535 +0,2% 1,3503 1,3493 +2,1% USD/JPY 103,34 -0,2% 103,55 103,67 -4,9% USD/KRW 1086,35 -0,5% 1091,74 1092,27 -6,0% USD/CNY 6,5302 -0,0% 6,5308 6,5309 -6,2% USD/CNH 6,5065 -0,2% 6,5198 6,5182 -6,6% USD/HKD 7,7528 -0,0% 7,7543 7,7537 -0,5% AUD/USD 0,7655 +0,7% 0,7604 0,7602 +9,2% NZD/USD 0,7183 +0,5% 0,7145 0,7127 +6,7% Bitcoin BTC/USD 28.276,50 +4,6% 27.028,25 26.281,50 +292,2%

Der Dollar schwächelte, der Dollar-Index gab um 0,4 Prozent nach. Beobachter verwiesen auf die durch das beschlossene US-Konjunkturpaket weiter steigende Staatsverschuldung der USA als Belastungsfaktor, zumal gleichzeitig von der US-Notenbank noch länger sehr niedrigen Zinsen in Aussicht gestellt sind. Das Pfund erholte sich zum Dollar ebenfalls von seinem Rücksetzer am Montag. Die Akteure hätten sich wieder auf die positiven Seiten der Brexit-Vereinbarung zwischen Großbritannien und der EU fokussiert, sagten Marktteilnehmer. Das Pfund legte um 0,4 Prozent zu auf 1,3501 Dollar. Zum Euro war es wenig verändert.

++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 48,16 48,00 +0,3% 0,16 -13,5% Brent/ICE 51,22 51,09 +0,3% 0,13 -15,4%

Die Ölpreise zogen vor dem Hintergrund des beschlossenen und womöglicherweise in Kürze noch ausgeweiteten US-Konjunkturpakets an. Zudem stützte die Spekulation, dass die US-Lagerbestände zurückgegangen sein könnten. Der Preis für ein Barrel der US-Sorte WTI stieg um 0,8 Prozent auf 47,99 Dollar, für Brent ging es um 0,4 Prozent auf 51,04 Dollar nach oben. Im asiatisch dominierten Geschäft am Mittwoch steigen die Preise moderat, nachdem am späten Vorabend von einem US-Branchenverband deutlich niedrigere Ölvorräte für die vergangene Woche gemeldet wurden.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.881,45 1.877,80 +0,2% +3,65 +24,0% Silber (Spot) 26,29 26,28 +0,1% +0,02 +47,3% Platin (Spot) 1.061,55 1.055,78 +0,5% +5,78 +10,0% Kupfer-Future 3,57 3,55 +0,5% +0,02 +26,0%

Der Goldpreis legte gestützt vom schwächeren Dollar, der das Edelmetall für Käufer aus dem Nicht-Dollarraum verbilligt, um 0,3 Prozent auf 1.879 Dollar zu.

MELDUNGEN SEIT DIENSTAG 20.00 UHR

CORONA-PANDEMIE

- In Lateinamerika und der Karibik sind inzwischen mehr als eine halbe Million Todesfälle durch das Coronavirus verzeichnet worden. In der Region gab es mindestens 500.800 Corona-Tote, wie eine Zählung der Nachrichtenagentur AFP in der Nacht zum Mittwoch ergab. Lateinamerika und die Karibik sind nach Europa die zweite Weltregion mit mehr als 500.000 registrierten Todesopfern der Pandemie. In Europa war diese Marke zwölf Tage zuvor überschritten worden.

- In den USA ist am Dienstag erstmals ein Mitglied des Kongresses an einer Infektion mit dem Coronavirus gestorben. Der 41-jährige republikanische Abgeordnete Luke Letlow hätte eigentlich am Sonntag vereidigt werden sollen, erklärte der Gouverneur des US-Bundesstaates Louisiana, John Bel Edwards, im Kurzbotschaftendienst Twitter.

