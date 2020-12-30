FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
UNIV. SEC. INSTR. DL-,01 USN US9138213023
AB/FROM ONWARDS 30.12.2020
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
UNIV. SEC. INSTR. DL-,01 USN US9138213023
AB/FROM ONWARDS 30.12.2020
UNIVERSAL SECURITY INSTRUMENTS-Aktie komplett kostenlos handeln - auf Smartbroker.de