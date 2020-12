The following instruments on XETRA do have their last trading day on 30.12.2020Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 30.12.2020ISIN NameUS1101221406 BRISTOL-MYERS SQU.CV RIG.DE000LB0YW04 LBBW CEC BOA SZ P 14/21DE000LB00C69 LBBW ARRB BOA 14/21FR0010918490 VEOLIA ENVIRONN.10/21 MTNUSN2557FFM16 DT.TELEK.INTL F.18/38REGSDE000DK0J0J9 DEKA GM ANL 17/21DE000LB0YWJ8 LBBW BOA PF 14/21DE000LB0YWQ3 LBBW ARRB BOA SZ 14/21DE000LB0YWS9 LBBW CEC BOA SZ P 14/21DE000LB0YWR1 LBBW LXS BOA SZ P 14/21DE000LB0YWV3 LBBW TKA BOA 14/21DE000HLB4CU1 LB.HESS.-THR.IS.01B/2017US91282CAA99 USA 20/22 FLRDE000LB0VPM2 LBBW VOW3 BOAN SZ P 13/21DE000LB0VP97 LBBW BMW BOANL SZ P13/21DE000LB0VQ96 LBBW DTE CLN 14/21DE000LB0V9W9 LBBW ALV BOANL SZ P 14/21DE000LB0XZA2 LBBW LXS BOA SZ P 14/21DE000LB0VPJ8 LBBW ALV BOANL SZ P13/21DE000LB0VPB5 LBBW GEC BOANL SZ P 13/21DE000LB0VPK6 LBBW AXA BOANL SZ P13/21DE000LB0VPL4 LBBW DAI BOANL SZ P 13/21DE000LB0XZ93 LBBW CEC BOA SZ P 14/21DE000LB0YBB9 LBBW BOA PF 14/21DE000LB0YBM6 LBBW CEC BOA P 14/21DE000LB0YJL1 LBBW CEC BOA SZ P 14/21DE000LB0YVY9 LBBW ARRB BOA SZ 14/21DE000LB0YVZ6 LBBW LHA BOA SZ 14/21DE000LB0XZJ3 LBBW ARRB BOA SZ 14/21DE000LB0XZK1 LBBW CON BOA SZ P 14/21DE000LB0XZL9 LBBW CEC BOA SZ P 14/21DE000LB0XZQ8 LBBW BOA PF 14/21DE000LB0XZR6 LBBW LXS BOA SZ P 14/21CA9101442031 UNITED CORPS LTD.