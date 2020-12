Die aktuell längste Serie: Patrizia Immobilien mit 5 Tagen Plus in Folge (Performance: 4.53%) - die längste Serie dieses Jahr: Saint Gobain 14 Tage (Performance: 33.72%). Tagesgewinner war am Dienstag Home24 mit 7,36% auf 21,75 (257% üblicher Tagesumsätze, 1-Week-Performance 17,95%) vor publity mit 6,80% auf 33,00 (181% Vol.; 1W 2,64%) und Snapchat mit 6,15% auf 51,23 (342% Vol.; 1W -1,65%). Die Tagesverlierer: Klondike Gold mit -9,84% auf 0,14 (0% üblicher Tagesumsätze, 1-Week-Performance -5,33%), 3D Systems mit -9,54% auf 10,15 (200% Vol.; 1W -14,71%), Ibu-Tec mit -6,06% auf 31,00 (62% Vol.; 1W 3,33%)Die höchsten Tagesumsätze hatten Snapchat (5119,52 Mio.), Snowflake (2935,53) und Palantir (2332,96). Umsatzausreisser nach oben ...

