* Zulassung durch Deutsche Börse AG * Erfüllung internationaler Transparenzanforderungen * Neue Investorengruppen

Frankfurt/M., den 30. Dezember 2020. Die ERWE Immobilien AG (WKN: A1X3WX, ISIN: DE000A1X3WX6), Frankfurt/M., wird in den Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse aufgenommen. Entsprechend hat die Deutsche Börse AG heute die Zulassung erteilt. Die ERWE Immobilien AG, die sich auf die Entwicklung und den Aufbau eines ertragsstarken Gewerbeimmobilienbestands vornehmlich in A-Lagen deutscher B-Städte konzentriert, kann sich im neuen Segment verstärkt internationalen Investorengruppen zuwenden. Denn das privatrechtlich organisierte, gesetzlich regulierte Börsensegment obliegt den höchsten Transparenzstandards und bildet so auch die Voraussetzung für eine Aufnahme in die Indizes DAX, MDAX, TecDAX und SDAX. "Wir verfolgen konsequent unser Wachstumskonzept, sehen insbesondere erheblichen Bedarf, an der nötigen Umstrukturierung deutscher Innenstädte durch die Entwicklung und Realisierung intelligenter Immobilien teilzunehmen", sagt ERWE-Vorstand Christian Hillermann. "In diesem Zusammenhang öffnen wir uns verstärkt internationalen Investoren". Bisher war die ERWE im General Standard des regulierten Marktes notiert.

Die ERWE Immobilien AG konzentriert sich auf den Aufbau eines ertragsstarken Gewerbeimmobilienbestands. Bevorzugte Standorte sind aussichtsreiche innerstädtische Lagen in deutschen Großstädten und in ausschließlich "A"-Lagen kleinerer Städte und Kommunen. Akquiriert werden Immobilien, deren Wertsteigerungspotentiale durch neue Nutzungskonzepte nachhaltig ausgenutzt werden können, so dass ein renditestarker, werthaltiger Bestand mit deutlich steigenden Einnahmen entsteht. Das Unternehmen ist im Prime Standard der Börse Frankfurt und an den Wertpapierbörsen in Frankfurt a. M. (XE-TRA), Berlin, Düsseldorf und Stuttgart im Freiverkehr (ISIN: DE000A1X3WX6) notiert.

german communications AG Jörg Bretschneider Milchstr. 6 B 20148 Hamburg T. +49-40-4688330, F. +49-40-46883340 presse@german-communications.com

ERWE Immobilien AG Hans-Christian Haas Herriotstraße 1 60528 Frankfurt T. +49-69-96376869-25, F. +49-69-96376869-30 h.haas@erwe-ag.com

