Es geht in den letzten, heute verkürzten, Handelstag an der Frankfurter Börse für 2020 und die Lufthansa Aktie kämpft um ein charttechnisches Kaufsignal. Gestern sah es zwischenzeitlich so aus, als könne sich der Aktienkurs des MDAX-notierten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...