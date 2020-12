Das neue Jahr stellt Sie vor die Wahl. Weiter so oder vielleicht doch ganz anders? 2021 wird für die Deutschen zum Superwahljahr. In gleich neun Wahlen stellen sie die Weichen für die Zukunft, treffen Entscheidungen, die für Jahrzehnte bestimmend sein könnten. Anleger indes treffen jeden Tag aufs Neue eine Wahl. 2021 wird für die Deutschen zum Superwahljahr. Los geht es am 14. März mit der Wahl eines neuen Landtags in Baden-Württemberg - dem Mekka der deutschen Automobilwirtschaft. Es folgen diverse ...

Den vollständigen Artikel lesen ...