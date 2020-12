VANCOUVER, British Columbia, 30. Dezember 2020 - NetCents Technology Inc. ("NetCents" oder das "Unternehmen") (CSE: NC / Frankfurt: 26N / OTCQB: NTTCF), ein auf Kryptowährungszahlungen spezialisiertes Unternehmen, freut sich bekannt zu geben, dass es seine Händlerbasis im Dezember neuerlich erweitert hat.

Wir konnten in diesem Monat ein rasantes Wachstum bei den Händlerregistrierungen beobachten. Zusätzlich hat das Unternehmen in diesem Monat 330 Händler aus den Sparten B2B, Luxus-Einzelhandel und gehobener Einzelhandel unter Vertrag genommen, die häufig großformatige Transaktionen verarbeiten und das System auch sofort genutzt haben. Diese Händlerkategorien haben dem Unternehmen in diesem Jahr ein solides Wachstum beschert, wobei der durchschnittliche Transaktionswert zwischen 25.000 Dollar und 500.000 Dollar pro Transaktion liegt. Das Unternehmen hat seine Verkaufs- und Marketingkampagnen daher gezielt auf diese Branchen ausgerichtet.

Im November lancierte das Unternehmen seine Omnichannel-Marketingstrategie, um neue Händler und Anwender zu einer Anmeldung auf der Plattform zu animieren. Auch eine Werbekampagne für die Weihnachtsfeiertage wurde geschaltet, bei der dem glücklichen Gewinner ein Preis in Höhe eines Transaktionsvolumens von 1 Million Dollar winkt. Die Marketingstrategie und die Kampagne zu Weihnachten sind bisher sehr erfolgreich verlaufen, was sich in dem beachtlichen Zuwachs an neuen Händlern und Anwendern auf der Plattform in so kurzer Zeit widerspiegelt. Darüber hinaus verzeichnet das Unternehmen auch ein Rekordwachstum bei seinen Benutzerkonten.

Das Marketingteam des Unternehmens tritt nun als "Customer Engagement Team" auf und ist für die Bereiche digitale Werbung, CRM, Content Marketing, Social-Media-Marketing, Support und Öffentlichkeitsarbeit verantwortlich. Auch die Informationstechnik (IT) ist ein Aufgabenbereich des Teams. Das technische Team hat so die Möglichkeit, ein besseres Verständnis für die Marketingmaßnahmen zu entwickeln und diese entsprechend zu unterstützen; außerdem werden damit technische Herausforderungen besser gemeistert.

"Es ist großartig, die Entwicklung und das Wachstum von NetCents zu verfolgen. Wir haben ein agnostisches System errichtet, damit jeder mit einer Wallet an jedem beliebigen Ort auf der Welt unsere Plattform nutzen kann. Was ich am Wachstumsverlauf des Unternehmens besonders interessant finde, ist, dass wir eine Zunahme von Anwendern beobachten können, die direkt zu NetCents kommen und sich anmelden. "Allein in diesem Monat waren es 650", freut sich Clayton Moore, Gründer und CEO von NetCents Technology. "Der Zuwachs an Händlern aus sämtlichen Geschäftsbereichen ist sowohl für unser Unternehmen als auch für die gesamte Branche eine großartige Sache. Unser besonderes Augenmerk richten wir jedoch gezielt auf die B2B-Händler und die Händler mit hohen Transaktionswerten. Ihre Transaktionsvolumina sind beachtlich und befeuern unser monatliches Wachstum."

Darüber hinaus hat das Unternehmen im Rahmen der Bestimmungen seines Aktienoptionsplans einer bestimmten Gruppe von Direktoren, Führungskräften, Mitarbeitern und Beratern des Unternehmens "Incentive"-Optionen gewährt, die innerhalb eines Zeitraums von fünf Jahren zum Kauf von insgesamt 1.250.000 Stammaktien zum Ausübungspreis von 1,20 Dollar pro Stammaktie berechtigen.

Über NetCents

NetCents Technology Inc., das Transaktionszentrum für alle Kryptowährungszahlungen, stattet zukunftsorientierte Unternehmen mit der Technologie aus, um die Verarbeitung von Kryptowährungen nahtlos in ihr Zahlungsmodell zu integrieren, ohne dabei dem Risiko oder der Volatilität des Kryptomarktes ausgesetzt zu sein. NetCents Technology ist als Money Services Business ("MSB") bei FINTRAC registriert.

Nähere Informationen erhalten Sie auf der Website des Unternehmens unter www.net-cents.com oder über den Anlegerservice: investors@net-cents.com.

Um auf dem Laufenden zu bleiben, stellen Sie sicher, dem Telegrammkanal unter http://t.me/NetCents beizutreten.

Für das Board of Directors:

NetCents Technology Inc.

"Clayton Moore"

Clayton Moore, Gründer und Chairman des Board of Directors

NetCents Technology Inc.

1000 - 1021 West Hastings Street

Vancouver, BC, V6E 0C3

Vorsorglicher Hinweis bezüglich zukunftsgerichteter Informationen

Diese Pressemeldung enthält gewisse Aussagen, die als "zukunftsgerichtete Aussagen" gelten. Sämtliche in dieser Pressemitteilung enthaltenen Aussagen - mit Ausnahme von historischen Fakten -, die sich auf die vom Unternehmen erwarteten Ereignisse oder Entwicklungen beziehen, gelten als zukunftsgerichtete Aussagen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind Aussagen, die nicht auf historischen Fakten beruhen und im Allgemeinen, jedoch nicht immer, mit Begriffen wie "erwartet", "plant", "antizipiert", "glaubt", "schätzt", "prognostiziert", "potentiell" und ähnlichen Ausdrücken dargestellt werden bzw. in denen zum Ausdruck gebracht wird, dass Ereignisse oder Umstände eintreten "werden", "würden", "könnten" oder "sollten". Obwohl das Unternehmen annimmt, dass die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen auf realistischen Annahmen basieren, lassen solche Aussagen keine Rückschlüsse auf die zukünftige Performance zu. Die tatsächlichen Ergebnisse können wesentlich von jenen der zukunftsgerichteten Aussagen abweichen. Zu den Faktoren, die dazu führen könnten, dass sich die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von jenen in den zukunftsgerichteten Aussagen unterscheiden, zählen unter anderem die Handlungen der Regulierungsbehörden, die Marktpreise und die dauerhafte Verfügbarkeit von Kapital und Finanzmittel sowie die allgemeine Wirtschafts-, Markt- oder Geschäftslage. Die Anleger werden darauf hingewiesen, dass solche Aussagen keine Garantie für zukünftige Leistungen darstellen, und dass sich die tatsächlichen Ergebnisse oder Entwicklungen erheblich von jenen unterscheiden können, die in den zukunftsgerichteten Aussagen angenommen wurden. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf den Annahmen, Schätzungen und Meinungen des Managements zum Zeitpunkt der Äußerung dieser Aussagen. Sollten sich die Annahmen, Schätzungen oder Meinungen des Managements bzw. andere Faktoren ändern, ist das Unternehmen nicht verpflichtet, diese zukunftsgerichteten Aussagen dem aktuellen Stand anzupassen, es sei denn, dies wird in den geltenden Wertpapiergesetzen ausdrücklich gefordert.

