Das Jahr 2020 hat einmal mehr gezeigt, wie schnell sich eine sicher geglaubte Dividende in Luft auflösen kann. Einige Unternehmen, die am Jahresanfang eine Dividendensteigerung angekündigt haben, mussten diese dann nach Ausbruch der Krise zurechtstutzen oder sogar ganz streichen. So manche glanzvolle Dividendenhistorie wurde dadurch stark in Mitleidenschaft gezogen. Die folgenden beiden Unternehmen dagegen haben die Ausschüttung auch in diesem Jahr angehoben und damit eine seit Jahrzehnten währende ...

Den vollständigen Artikel lesen ...