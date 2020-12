Laut Daten des Fraunhofer-Instituts überholt zum ersten Mal der Anteil alternativer Stromerzeugung den der konventionellen. Ein anderer Rekord steht damit eng im Zusammenhang. Zum ersten Mal in der Geschichte gewinnt das industrielle Deutschland mehr Netto-Strom aus regenerativen Energiequellen als aus herkömmlichen. Im Jahresdurchschnitt liegt die Quote bei 50,5 Prozent. Das geht aus den fortlaufenden Erhebungen des Fraunhofer Instituts ISE hervor. Die interaktiven Energy-Charts des Fraunhofer-Instituts ISE zeigen die Entwicklung des Strommixes in Deutschland. ...

