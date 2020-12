Frankfurt (www.fondscheck.de) - Der Fonds DWS Deutschland LC (ISIN DE0008490962/ WKN 849096) investiert in substanzstarke deutsche Standardwerte (Blue Chips) aus dem DAX-Index unter flexibler Beimischung ausgewählter Small Caps und Mid Caps, so Tim Albrecht, Fondsmanager bei DWS.Die 95-prozentige Wirksamkeit der beiden von BioNTech/Pfizer und Moderna entwickelten COVID-19-Impfstoffe, der Sieg von Biden bei den Präsidentschaftswahlen in Kombination mit einer weiter bestehenden Pattsituation im US-Kongress, die Kommentare der EZB zu weiteren auf der Dezember-Sitzung zu beschließenden Fördermaßnahmen, der steigende ISM-Index, die Nominierung von Yellen zur US-Finanzministerin, die starke Verbesserung der Wirtschaftsdaten in China mit steigenden Autoverkäufen, das RCEP-Handelsabkommen von 15 asiatisch-pazifischen Staaten und das Achtmonatshoch des Ölpreises hätten im November 2020 eine kräftige Erholungsrally bei Aktien ausgelöst. Der weltweite Anstieg von COVID-19-Neuinfektionen, Krankenhausaufenthalten und Todesfällen zusammen mit der Einführung von Teil-Lockdowns, der fallende ifo-Index, die einbrechenden Dienstleistungs-PMI-Werte in Deutschland und der Eurozone, das Veto Polens und Ungarns gegen den EU-Haushalt, die steigende Zahl der Ausfälle von Anleihen chinesischer Unternehmen im Staatsbesitz und eine gewisse Unsicherheit bezüglich der Phase-3-Impfstoffstudiendaten von AstraZeneca hätten die Euphorie am Aktienmarkt nur vorübergehend gedämpft. ...

