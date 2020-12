Hierfür übernimmt die ACCENTRO Real Estate AG die DIM Deutsche Immobilien Management AG. Die DIM ist einer der führenden Immobilienmanager mit rund 130 Mitarbeitern an sieben Standorten in Deutschland und verwaltet Wohn- und Gewerbeimmobilien-Portfolien in Deutschland. Derzeit hat das Unternehmen rund 2,8 Mrd. EUR Assets under Management mit einer Gesamtfläche von gut 1,4 Mio. qm und verwaltet etwa ...

