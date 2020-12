Der rasanten Korrektur von gut 143 auf 92 € in 2 Monaten folgt nun der vorsichtige Anstieg im Vorgriff auf die Zahlen 2020 und den äußerst wichtigen Planungen von SAP-Chef Klein per 2021. SAP gilt als Vorbild dafür, wie andere große Techs demnächst auf dem Prüfstand stehen. 20 % Risiko für die einen stehen 30 % Kurspotenzial für die anderen gegenüber.



Dies ist ein Auszug aus unserem Brief "Die Aktie für Jedermann".



Ihre Bernecker Redaktion / www.bernecker.info



Börsianer lesen Briefe der Hans A. Bernecker Börsenbriefe GmbH unter www.bernecker.info im Abo oder unter www.boersenkiosk.de im Einzelabruf!

SAP-Aktie komplett kostenlos handeln - auf Smartbroker.de