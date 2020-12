Die BYD-Aktie ringt nach wie vor mit der psychologisch wichtigen Marke von 200 Hongkong-Dollar. Der Ausbruch Richtung Allzeithoch bei 212 Hongkong-Dollar ist vorerst vertagt.Erst vor wenigen Tagen hat BYD bekannt gegeben, man wolle eine neue Produktionsstätte für Batteriezellen im Lingang Industrial Park in der Provinz Anhui, hochziehen. 750 Millionen Euro will BYD in die neue Fertigungsstätte stecken und damit den Marktanteil im Bereich der Batteriezellen deutlich steigern. Zuletzt kam BYD auf ...

