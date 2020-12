Im zweiten Jahresviertel stieg die Sparrate in Deutschland auf 20,1% des verfügbaren Einkommens. Im Vorjahr sank der Anteil in besagtem Zeitraum auf rund 10%. Wie aus einer neuen Handelskontor-Infografik hervorgeht, zeigt sich der Trend auch international. In Kanada hat sich die Sparquote sogar verfünffacht. 62% der Bundesbürger legen regelmäßig Geld zur Seite. Der am häufigsten genannte Grund ist ...

Den vollständigen Artikel lesen ...