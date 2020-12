Man könnte sagen: der Vogel fliegt wieder! Nachdem TUI bis zum Weihnachtsfest extrem zu kämpfen hatte und der Kurs in die Bedeutungslosigkeit abgestürzt ist, geht es seitdem wieder steil bergauf. Genau so hatte man es sich erwünscht und genau so ist es auch gekommen. TUI ist und bleibt eine große Nummer, die vom Aktienmarkt so schnell nicht verdrängt werden kann!

Anleger-Tipp: Wir haben heute ein ganz besonderes Geschenk für Sie. Denn in unserem neuen Sonderreport stellen wir Ihnen die größten Aktien-Favoriten für 2021 vor. Einfach hier ...

Den vollständigen Artikel lesen ...