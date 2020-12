Der Bitcoin gibt zum Jahresende noch einmal Gas und klettert am Mittwoch um rund fünf Prozent nach oben. Am Morgen hat er dabei sogar das Hoch vom Weihnachtswochenende hinter sich gelassen und bei 28.537 Dollar einen neuen Höchststand markiert. Das Interesse der breiten Öffentlichkeit nimmt derweil zu. Seit Jahresbeginn hat sich der Bitcoin beinahe vervierfacht. So richtig Fahrt aufgenommen hat er aber erst in den letzten Wochen und alleine seit Anfang Dezember in der Spitze 56 Prozent zugelegt. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...