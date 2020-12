Die Analysten der DZ Bank bestätigen die Kaufempfehlung für die Aktien von Dürr. Das Kursziel stand bisher bei 34,00 Euro. Es steigt in der neuen Studie auf 43,00 Euro an. 2020 war teils durch eine gewisse Auftragsschwäche geprägt, was sich ...

Den vollständigen Artikel lesen ...