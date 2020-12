(IT-Times) - Die weltweite Hausse an den Aktienmärkten, hervorgerufen durch die Hoffnung auf einen nachhaltig wirkenden Impfstoff gegen die Pandemie, hat auch einen Boom bei den Krypto-Coins wie Bitcoin und Ether ausgelöst. Bitcoin will bei digitalen Zahlungen weiter an Boden gewinnen, so hatte bereits...

Den vollständigen Artikel lesen ...