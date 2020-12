Nachdem der weltweit führende Sportartikelhersteller Nike (US6541061031 WKN: 866993) noch zum Ende des vergangenen Geschäftsjahres 2019/2020 (per Ende Mai) bedingt durch die Corona-Pandemie massive Einbussen hinnehmen musste, nehmen die Geschäfte seit diesem Sommer wieder zunehmend an Fahrt auf. Konnte Nike im Auftaktquartal, welches den Zeitraum von Juni bis August umfasst, die Erlöse bereits um vier Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum steigern, so legten die Erlöse im zweiten Quartal mit einem Plus von 9 % noch deutlich stärker zu.Profitiert hat Nike im zweiten Quartal abermals vom starken Onlineabsatz, der gegenüber dem Vorjahr um 84 % in die Höhe schnellte und somit die weltweit massiven Verluste beim Vertrieb über stationäre Einzelhandelsgeschäfte mehr als nur ausgleichen konnte. Positiv ist ebenfalls, dass Nike seine Lagerbestände um 2 % Prozent auf 6,1 Milliarden US-Dollar reduzieren konnte, womit der Warenumschlag beschleunigt wurde. Gerade im Geschäft mit Modeartikeln ist ein gutes Warenmanagement wichtig, da mit dem Erscheinen neuer Kollektionen alte Produkte oftmals nur mit erheblichen Preisnachlässen verkauft werden können.

