Die Entwicklungen am Impfstoffmarkt gehen rasant voran. DER AKTIONÄR blickt in die Zukunft.BioNTech hat es geschafft. Im Blitztempo hat das Mainzer Unternehmen seinen Corona-Impfstoff zur Marktreife gebracht. Nachdem er bereits in Großbritannien, den USA und anderen Ländern zugelassen wurde, erhielt man vor Kurzem auch grünes Licht in der EU. "Die heutige bedingte Marktzulassung durch die Europäische Kommission ist eine historische Errungenschaft", erklärte BioNTech-Chef und Mitgründer Ugur Sahin. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...