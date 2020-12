30. Dezember 2020, Vancouver, British Columbia - Cypress Development Corp. (TSX-V: CYP) (OTCQB: CYDVF) (Frankfurt: C1Z1) ("Cypress" oder "das Unternehmen") gibt bekannt, dass das Unternehmen ein biologisches Basisgutachten für das Lithiumprojekt Clayton Valley des Unternehmens erhalten hat. Das Gutachten wurde von der Beratungsfirma Stantec Consulting Services Inc. aus Reno, Nevada, erstellt und dokumentiert die im Jahr 2020 durchgeführten biologischen Untersuchungen. Die Arbeiten wurden im Rahmen der auf dem Projekt durchgeführten Due-Diligence-Umweltstudien durchgeführt. Die Daten werden hilfreich sein bei der Erstellung eines Betriebsplans auf Machbarkeitsebene (POO, Plan-of-Operations) für das Projekt in Abstimmung mit dem Prozess des National Environmental Policy Act zur Unterstützung einer Umweltprüfung oder einer Umweltverträglichkeitserklärung. Das183-seitige Gutachten enthält eine Habitatbewertung für das etwa 5.500 Hektar große Untersuchungsgebiet, Basiserhebungsmethoden und biologische Befunde, einschließlich aller bedrohten Arten.

Untersuchungsgebiet und Ergebnisse

Das biologische Untersuchungsgebiet umfasst die durch das vorgeschlagene Projekt gestörten Zonen, wie in der Vormachbarkeitsstudie ("PFS", Prefeasibility Study) des Unternehmens vom Mai 2020 dargelegt, und umfasst etwa 5.500 Acres an zusammenhängenden Grundflächen der Cypress rund um das Projektgelände.

Stantec führte im Frühjahr, Sommer und Herbst 2020 die biologischen Untersuchungen für Vegetation und Wildtiere durch. Die Wildtierstudie umfasste luftgestützte Untersuchungen von Steinadlern und Raubvögeln, um Nistplätze und Aktivitäten innerhalb von 10 Meilen um das Projekt zu identifizieren, sowie lokale Untersuchungen von kleinen Säugetieren und Fledermäusen. Die Untersuchungen der Flora umfassten Vegetationsgemeinschaften und Bodenkartierungen. Im Rahmen der Untersuchungen wurden keine bedrohten oder gefährdeten Arten gefunden. Es wurden mehrere Arten mit besonderem Status beobachtet, die zu Änderungen im POO führen können, wie in der PFS konfiguriert, oder zu Schritten, um mögliche Auswirkungen im weiteren Verlauf des Projekts abzuschwächen.

"Obwohl keine bedrohten oder gefährdeten Arten gefunden wurden, wirkt sich der Bergbau von Natur aus direkt auf die unmittelbare Umgebung aus", sagte Bill Willoughby, CEO von Cypress. "Cypress ist davon überzeugt, dass ein verantwortungsbewusstes und effektives Umweltmanagement ein wesentlicher Bestandteil der Projektentwicklung ist. Die Informationen in diesem Bericht ermöglichen es uns, mit unserem Pilotanlagenprogramm fortzufahren, und werden wichtige Informationen für das Genehmigungsverfahren liefern, wenn Cypress das Projekt in Richtung einer Machbarkeitsstudie und unseres Ziels einer zukünftigen Produktion vorantreibt."

Über Cypress Development Corp.:

Cypress Development Corp. ist ein börsennotiertes Explorationsunternehmen, dessen Hauptaugenmerk auf die Erschließung des zu 100 % unternehmenseigenen Lithiumprojekts Clayton Valley in Nevada gerichtet ist. Die Explorations- und Erschließungsarbeiten durch Cypress haben neben der Mine Silver Peak von Albemarle, Nordamerikas einzigem Lithium-Sole-Betrieb, eine erstklassige Ressource mit lithiumhaltigem Tongestein entdeckt. Die Größe der Ressource macht das Projekt Clayton Valley zu einem erstklassigen Ziel, das das Potenzial aufweist, die Lithiumversorgung für den schnell wachsenden globalen Energiespeicher-Batteriemarkt zu beeinflussen.

Cypress Development Corp. verfügt über rund 98,7 Millionen ausgegebene und ausstehende Aktien.

