Ein weiteres Krisenjahr, das auch an den Goldmärkten tiefe Spuren hinterlassen hat, liegt demnächst hinter uns. Extreme Belastungsfaktoren haben der "Krisenwährung par excellence" im Sommer zu einem neuen Rekordhoch von über 2.060 Dollar verholfen. Zweites Jahr in Folge winkt glänzende Wertsteigerung Nachdem sich der Goldpreis im Jahr 2019 auf Dollarbasis um über 18 Prozent verteuert hat, winkt der Krisenwährung im "Corona-Jahr" sogar ein deutlich höheres Plus (aktuell: 24,2 Prozent). Angesichts ...

Den vollständigen Artikel lesen ...