Bei unserem Dachwikifolio PLATOW Best Trader Selection hat sich in den letzten Tagen des Jahres nicht mehr viel verändert. Unter dem Strich konnten wir hier 2020 einen Wertzuwachs von 7,5% verbuchen. Damit fiel das Plus fast doppelt so groß aus wie beim DAX. Die Outperformance gegenüber dem Index seit dem Start Ende 2015 ist so auf aktuell 12,3 Prozentpunkte angewachsen.Auffällig und bemerkenswert ist, dass unsere Trader vor allem in den Schwächephasen des Gesamtmarktes deutlich besser abgeschnitten und dadurch die Drawdowns in Grenzen gehalten haben. Das galt sowohl für den Crash im Frühjahr als auch den Kursrutsch im Oktober. Durch die ungewöhnlich schnellen Erholungen konnte der DAX seinen Rückstand zwar jedes ...

