Der DAX hat am Ende eines turbulenten Börsenjahres leicht nachgegeben. Der deutsche Leitindex schloss am Mittwoch in einem ruhigen Geschäft 0,3 Prozent tiefer bei 13.718,78 Punkten, nachdem er bereits am Vortag nach einem Rekord bei 13.903 Punkten ein wenig geschwächelt hatte. In Frankfurt wurde verkürzt bis 14 Uhr gehandelt.Der MDAX der mittelgroßen Werte schloss am Mittwoch 0,4 Prozent tiefer bei 30.796,26 Punkten, während der Nebenwerteindex SDAX nahezu auf der Stelle trat. Auch diese beiden ...

