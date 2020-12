Im vierten Quartal hat Hexagon Composites die Abspaltung inklusive Listing von Hexagon Purus erfolgreich über die Bühne gebracht. Am ersten Handelstag wurde der Wert deutlich über dem Ausgabepreis der neuen Aktien im Rahmen der Platzierung gehandelt. Am Mittwoch erhält der Börsennewcomer den nächsten Schub.Ohne Neuigkeiten schnellte die Aktie an der Heimatbörse in Oslo gut 17 Prozent nach oben und markierte bei exakt 51 Norwegische Kronen (4,84 Euro) ein neues Hoch. Bei 229,1 Millionen ausstehenden ...

Den vollständigen Artikel lesen ...