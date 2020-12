Herzlich Willkommen zum großen Jahresrückblick von electrive.net. 2020 war das Jahr des Durchbruchs der Elektromobilität in Deutschland. Alle Top-News und electrive.net-Highlights des zweiten Halbjahres von Juli bis Dezember sehen Sie in diesem Video. Den Jahresrückblick haben wir in unserem neuen, großen Studio in Berlin aufgezeichnet. Wir zeigen Ihnen nicht nur die Top-News des zweiten Halbjahres, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...