30.12.2020 / 17:14 CET/CEST

Karlsruhe, 30. Dezember 2020. Durch im Wesentlichen Corona-bedingte Verschiebungen von für 2020 geplanten Auftragseingängen in das Folgejahr 2021, sieht der Vorstand der init innovation in traffic systems SE das bislang für 2020 ausgegebene Planziel im Auftragseingang von 180 bis 190 Mio. Euro nicht mehr als erreichbar an. Der Auftragseingang wird sich zum Stichtag 31.12.2020 voraussichtlich zwischen 150 bis 155 Mio. Euro bewegen. Es wird damit gerechnet, dass die verschobenen Projekte in Q1/2021 als Auftragseingänge verzeichnet werden. Die Umsatz- und Ergebnisplanung für 2020 wird von dieser Verschiebung nicht berührt. Demzufolge sollen die Umsätze wie geplant rund 180 Mio. Euro und das operative Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) 18 bis 20 Mio. Euro betragen.





Simone Fritz

Investor Relations

30.12.2020 CET/CEST

