Die Aktie des britisch-schwedischen Pharmakonzerns Astrazeneca hat trotz positiver News seine Gewinne am heutigen Mittwoch nicht halten können. Kurz vor Handelsende notiert das Papier am Heimatmarkt London 0,5 Prozent im Minus. Am Morgen konnte die Aktie von Astrazeneca noch deutlich zulegen, nachdem das Unternehmen in Großbritannien die Zulassung für den in Zusammenarbeit mit der Universität Oxfort entwickelten Corona-Impfstoff erhalten hat.Die britische Aufsichtsbehörde für Arzneimittel (MHRA) ...

Den vollständigen Artikel lesen ...