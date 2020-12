Man sieht, der DAX ist am oberen Trendkanal angekommen und so schlägt er den einfacheren Weg ein, nämlich seitwärts. Man sieht, der DAX ist am oberen Trendkanal angekommen und so schlägt er den einfacheren Weg ein, nämlich seitwärts. Der leichte Aufwärtstrend ist recht breit, also viel Platz um sich auszutoben. Der DOW wird unter 30000 negativ und unter 29500 kippt der Trend. Charts: DAX-Tageschart, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...