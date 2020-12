Jeff Bezos" Raumfahrtunternehmen Blue Rocket hat jetzt auch eine Landefähre für wiederverwendbare Raketenantriebe. Sie ist benannt nach Bezos" Mutter Jacklyn. Blue Rockets Super-Rakete New Glenn wird im kommenden Jahr zu ersten Testflügen erwartet. Ebenso wie die Falcon-Raketen von SpaceX sind die New Glenn für die mehrfache Verwendung gebaut. Jacklyn ist die mobile Landeplattform für New Glenn Damit die Antriebsstufen nach dem Start wieder sicher heimkehren können, hat Blue Rocket die erste Landefähre in Betrieb genommen. Die stellt das Äquivalent ...

Den vollständigen Artikel lesen ...