DJ MÄRKTE USA/Börsen in ruhigem Geschäft leicht im Plus

NEW YORK (Dow Jones)--Nach dem Rücksetzer am Vortag verzeichnet die Wall Street am Mittwoch gegen Mittag Ortszeit Kursgewinne. Der Dow-Jones-Index legt 0,6 Prozent zu auf 30.518 Punkte, der S&P-500 wie der Nasdaq-Composite gewinnen je 0,3 Prozent.

Am Dienstag waren die Kurse zurückgekommen, nachdem der US-Senat die zuvor vom Repräsentantenhaus als Corona-Hilfsmaßnahme beschlossene Erhöhung der Einmalzahlungen an die US-Bürger blockiert hatte. Die Ablehnung durch den Senat kam nach Aussage von Beobachtern aber nicht überraschend, weshalb die Gewinnmitnahmen auch nur gering ausfielen.

Die US-Börsen waren in den zurückliegenden Wochen von Rekord zu Rekord geeilt, gestützt von der Hoffnung, dass mit dem verbreiteten Einsatz von Corona-Impfungen die Wirtschaft rasch wieder auf Erholungskurs zurückkehren werde. Steigende Infektionszahlen, die Entdeckung einer neuen und deutlich ansteckenderen Variante des Coronavirus, eher enttäuschende US-Konjunkturdaten und das politische Gezerre um ein neues Hilfspaket hatten jedoch Zweifel aufkommen lassen und den Optimismus der Anleger gedämpft.

Die Unsicherheit werde den Markt noch einige Zeit begleiten, meinen Beobachter. Dünne Umsätze kurz vor dem Jahreswechsel dürften übertriebene Kursausschläge zur Folge haben.

An Konjunkturdaten wurde der Einkaufsmanagerindex für die Region Chicago veröffentlicht, der besser ausfiel als erwartet.

Moderna mit Abschlägen

Moderna haben nach Gewinnen zum Start nun 2,5 Prozent nach unten abgedreht. Das Unternehmen hat angekündigt, dass es seinen Corona-Impfstoff den eigenen Mitarbeitern, Zulieferern und Board-Mitgliedern zur Verfügung stellen will.

Emergent Biosolutions rücken 2,7 Prozent vor. Das Unternehmen und das Mount Sinai Health System haben den Start einer klinischen Studie angekündigt, mit der untersucht werden soll, ob ein Medikament zum Schutz von Personen beitragen könnte, die dem Covid-19-Virus ausgesetzt waren.

Osmotica Pharmaceuticals knicken um 22 Prozent ein. Die US-Gesundheitsbehörde FDA hat die Durchführung einer neuen Studie vorgeschlagen, um die Wirksamkeit eines Medikaments zur Behandlung von Multiple-Sklerose zu belegen.

Dollar weiter schwach - Pfund fester

Der Dollar schwächelt weiter. Der Dollar-Index gibt um weitere 0,3 Prozent nach. Durch das beschlossene US-Konjunkturpaket wird die Staatsverschuldung der USA weiter steigen, was als Belastungsfaktor für den Greenback gilt; zumal gleichzeitig von der US-Notenbank noch länger sehr niedrige Zinsen in Aussicht gestellt wird.

Das Pfund setzt seinen Anstieg gegen den Dollar am Mittwoch fort, nachdem die zuständige britische Behörde nun auch den Corona-Impfstoff von Astrazeneca und der Universität Oxford zugelassen hat. Ein von Pfizer und Biontech entwickeltes Konkurrenzprodukt wurde kürzlich schon zugelassen. Das Pfund legt 0,7 Prozent zu auf 1,3599 Dollar. Der Euro gibt 0,5 Prozent nach auf 0,9035 Pfund.

Der Bitcoin hat mit 28.574 Dollar erneut einen Rekordwert markiert. Als ein Treiber gilt die Spekulation, dass Kryptowährungen wie insbesondere der Bitcoin auf breiterer Basis als reguläre Zahlungsmittel zum Einsatz kommen. Aktuell geht der Bitcoin für 28.131 Dollar um.

Die Ölpreise pendeln leicht hin und her. Der Preis für ein Barrel der US-Sorte WTI fällt um 0,1 Prozent auf 47,94 Dollar, für Brent geht es um 0,2 Prozent auf 51,17 Dollar nach oben. Leicht gestützt wird der Markt von einem Rückgang der US-Rohöllagerbestände, der indes erwartet wurde.

Der Goldpreis gewinnt mit dem schwachen Dollar etwas hinzu. Der Preis für die Feinunze steigt um 0,5 Prozent auf 1.887 Dollar.

Bei den US-Anleihen bewegt sich nicht viel. Die Rendite zehnjähriger Papiere sinkt bei leicht steigenden Notierungen um 0,2 Basispunkte auf 0,94 Prozent.

=== INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 30.517,94 0,60 182,27 6,94 S&P-500 3.739,72 0,34 12,68 15,75 Nasdaq-Comp. 12.892,44 0,33 42,22 43,69 Nasdaq-100 12.868,11 0,19 24,62 47,35 US-Anleihen Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 0,13 -0,4 0,13 -107,7 5 Jahre 0,38 -0,2 0,38 -154,6 7 Jahre 0,66 1,8 0,65 -158,4 10 Jahre 0,94 -0,2 0,94 -150,8 30 Jahre 1,68 0,2 1,68 -138,9 DEVISEN zuletzt +/- % Mi, 8:30 Di, 17:16 % YTD EUR/USD 1,2285 +0,26% 1,2285 1,2252 +9,5% EUR/JPY 126,93 +0,04% 126,90 126,84 +4,1% EUR/CHF 1,0847 +0,15% 1,0838 1,0830 -0,1% EUR/GBP 0,9035 -0,45% 0,9068 0,9073 +6,8% USD/JPY 103,33 -0,21% 103,30 103,53 -5,0% GBP/USD 1,3599 +0,71% 1,3549 1,3504 +2,6% USD/CNH (Offshore) 6,5071 -0,20% 6,5073 6,5188 -6,6% Bitcoin BTC/USD 28.131,50 +4,08% 28.385,00 26.447,26 +290,2% ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 47,94 48,00 -0,1% -0,06 -13,9% Brent/ICE 51,17 51,09 +0,2% 0,08 -15,5% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.886,92 1.877,80 +0,5% +9,12 +24,4% Silber (Spot) 26,39 26,28 +0,4% +0,12 +47,9% Platin (Spot) 1.070,00 1.055,78 +1,3% +14,23 +10,9% Kupfer-Future 3,56 3,55 +0,3% +0,01 +25,9% ===

December 30, 2020 11:56 ET (16:56 GMT)

