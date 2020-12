Die Rekordjagd der Digitalwährung Bitcoin geht weiter. Am Mittwoch erreichte der Kurs ein neues Rekordhoch bei 28.602 Dollar. Es fehlen damit nur noch knapp fünf Prozent zur Marke von 30.000 Dollar - nichts was der Bitvoin innerhlab von 24 Stunden noch nicht geschafft hätte. Seit Anfang November befindet sich der Bitcoin in einem rasanten Höhenflug. In dieser Zeit hat sich der Kurs mehr als verdoppelt. Für den jüngsten Höhenflug wird am Markt immer wieder angeführt, dass die Digitalwährung zuletzt ...

