Google testet offenbar ein neues Feature, das kurze Videos von Instagram und Tiktok in den Suchergebnissen anzeigt. Google arbeitet daran, Kurzvideos von Social Media Plattformen in die Suche zu integrieren. Aktuell wird die Integration von Instagram- und Tiktok-Videos getestet. Zuerst hat Brian Freiesleben in einem Tweet auf die Videos hingewiesen, inzwischen hat unter anderem Techcrunch die Entdeckung repliziert. Mehrere Plattformen per Google durchsuchen Im Oktober hatte Google bereits ein neues ...

Den vollständigen Artikel lesen ...