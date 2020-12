DJ PTA-Adhoc: 4basebio AG: 4basebio AG gibt Änderungen im Vorstand bekannt

Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR

Heidelberg (pta015/30.12.2020/18:05) - Die beiden Vorstandsmitglieder Herr Dr. Heikki Lanckriet und Herr David Roth und der Vorsitzende des Aufsichtsrates der Gesellschaft Herr Joseph M. Fernández sind heute übereingekommen, dass die beiden Vorstandsmitglieder Dr. Heikki Lanckriet und David Roth mit dem heutigen Tag jeweils durch Amtsniederlegung aus dem Vorstand der 4basebio AG (vormals Expedeon AG) (Frankfurt: 4BSB; ISIN: DE000A2YN801; Prime Standard) ausscheiden. Herr Dr. Heikki Lanckriet und Herr David Roth werden sich auf die Leitung des operativen Geschäfts im Bereich Genomik und DNA-Herstellung der 4basebio SE konzentrieren, deren Abspaltung von der 4basebio AG und Registrierung im Vereinigten Königreich bereits erfolgt sind. Es ist geplant, die Aktien der 4basebio SE im Januar 2021 am Alternative Investment Market (AIM), einem Marktsegment der Londoner Börse, zum Handel zuzulassen.

Der Aufsichtsrat dankt Herrn Dr. Heikki Lanckriet und Herrn David Roth für ihre langjährige Tätigkeit für die 4basebio AG. Das verbleibene Vorstandsmitglied der 4basebio AG, Herr Hansjörg Plaggemars, übernimmt deren Verantwortungsbereiche und wird zukünftig die Allokation der liquiden Mittel auf geeignete Investitionsmöglichkeiten innerhalb der Biotech-Branche und in anderen Bereichen verantworten.

*** Ende der Ad hoc Mitteilung ***

Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte: 4basebio AG Hansjörg Plaggemars Vorstand T: + +49 151 5855 3113 Email: h.plaggemars@4basebioag.com

Dr. Robert Mayer T: +49 171 3876540 Email: r.mayer@4basebioag.com

# # # Diese Publikation dient nur zur Information und stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren dar. Einige in dieser Pressemitteilung enthaltene Aussagen, die sich weder auf nachgewiesene finanzielle Ergebnisse noch andere historische Daten beziehen, sollten als zukunftsgerichtet betrachtet werden, d. h. solche Aussagen sind hauptsächlich Vorhersagen zukünftiger Ergebnisse, Trends, Pläne oder Ziele. Diese Aussagen sind nicht als Gesamtgarantien zu betrachten, da sie aufgrund ihrer Beschaffenheit bekannten und unbekannten Risiken und Unwägbarkeiten unterliegen und von anderen Faktoren beeinflusst werden können, aufgrund derer die tatsächlichen Ergebnisse, Pläne und Ziele der 4basebio AG stark vor den festgestellten Schlussfolgerungen oder implizierten Vorhersagen, die in solchen Aussagen enthalten sind, abweichen können. 4basebio verpflichtet sich nicht, diese Aussagen aufgrund neuer Informationen oder zukünftiger Ergebnisse oder aus anderen Gründen öffentlich zu aktualisieren oder zu überarbeiten. # #

(Ende)

Aussender: 4basebio AG Adresse: Waldhofer Str. 102, 69123 Heidelberg Land: Deutschland Ansprechpartner: Robert Mayer Tel.: +49 171 3876540 E-Mail: robert.mayer@4basebio.com Website: investors.4basebio.com

ISIN(s): DE000A2YN801 (Aktie) Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt; Freiverkehr in Stuttgart, Freiverkehr in München, Freiverkehr in Hamburg, Freiverkehr in Düsseldorf; Freiverkehr in Berlin, Tradegate

[ Quelle: http://adhoc.pressetext.com/news/1609347900572 ]

© pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext.adhoc. Archiv: http://adhoc.pressetext.com . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

December 30, 2020 12:05 ET (17:05 GMT)