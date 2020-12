Mit einem leichten Minus zum Jahresausklang verabschiedet sich der DAX aus dem Jahr 2020. Der letzte Handelstag im DAX an der LS-X sah wie folgt aus: Keine weiteren Rekorde am letzten DAX-Handelstag Die Luft ist sinngemäß raus und der Schwung ebenso. Hatten wir am Dienstagmorgen noch neue Rekorde im DAX gesehen, war seitdem eher Ruhe eingekehrt und das Volumen nahm merklich ab. So auch heute am letzten Handelstag des Jahres, welcher bereits 14.00 ...

