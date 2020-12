In der letzten Woche hielt der Aufwärtstrend der internationalen Aktienmärkte auch weiter an, allerdings nur in sehr geringem Ausmaß sowie unter einem vorweihnachtlich üblichen, sehr moderaten Handelsvolumen. Der MSCI World (Euro) - Index legte um + 0,15 % zu.Die in diesem Zuge jedoch erfolgten, letztwöchigen starken Kursabschläge der international führenden Corona-Impfstoffentwickler MODERNA (- 11,8 %), BIONTECH (- 7,3 %) und CUREVAC (- 5,9 %), die sich auch seit Montag mit weiteren Korrekturen (wie von uns erwartet) zwischen - 9 % und - 11 % nahtlos fortsetzten, spiegeln nach den zuletzt erteilten ersten internationalen Zulassungen der Vakzine von BioNTech und Moderna und der voraussichtlichen Markteinführung des Curevac-Impfstoffs ab Mai / Juni 2021 (Ergebnisvorlage der 3. und letzten klinischen Testphase ca. Ende März 2021) dabei allerdings zwei Fakten wider, die wir seit Wochen und Monaten stets dargelegt hatten:

