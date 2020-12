Am gestrigen Dienstag wurden an der Wall Street noch einmal neue Höchstwerte markiert, wobei gerade die Aktie von Apple (US0378331005) ihr starkes Auftreten in diesem Jahr mit einem neuen Allzeithoch toppte.Seit Jahresanfang hat die Aktie rund 86 Prozent zugelegt und der Kurs dabei gestern einen Rekordstand von 138,79 Dollar erreicht. Dass der Titel anschließend ins Minus gerutscht ist, tut der Aktie in Anbetracht dieser starken Entwicklung nicht wirklich weh. Denn damit belegt Apple nun voraussichtlich die Position als größter Jahresgewinner im Dow Jones Industrials 30-Index, auf Platz 2 folgte zum gestrigen Dienstag Microsoft (US5949181045) mit einem Jahresplus von 42 Prozent.

