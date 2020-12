The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 30.12.2020

Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 30.12.2020





ISIN Name

CA36260L1022 G2 TECHNOLOGIES CORP.

DE000A0DPZH2 STRATEGIE WELT SECUR

LU1072616219 B+M EUROP.VAL.RET.LS -,10

LU1982822949 SI U.E.UC EO ST.E.-X M.V.

LU1982823087 SI U.E.UC E.IST.E.-X M.F.

US8766641034 TAUBMAN CENTERS DL-,01

