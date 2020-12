CAPITAL ADJUSTMENT INFORMATION - 04.01.2021:Das Instrument HGM GB0032360173 HIGHLAND GOLD MNG LS-,001 EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 31.12.2020 und ex Kapitalmassnahme am 04.01.2021

The instrument HGM GB0032360173 HIGHLAND GOLD MNG LS-,001 EQUITY is traded cum capital adjustment on 31.12.2020 and ex capital adjustment on 04.01.2021



CAPITAL ADJUSTMENT INFORMATION - 31.12.2020:Das Instrument SAT NO0010572589 SAGA PURE ASA NK 1 EQUITY wird ex Kapitalmassnahme gehandelt am 31.12.2020

The instrument SAT NO0010572589 SAGA PURE ASA NK 1 EQUITY is traded ex capital adjustment on 31.12.2020



CAPITAL ADJUSTMENT INFORMATION - 04.01.2021:Das Instrument 7AL SE0000767188 ALLIGATOR BIOSC. AB O.N. EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 31.12.2020 und ex Kapitalmassnahme am 04.01.2021

The instrument 7AL SE0000767188 ALLIGATOR BIOSC. AB O.N. EQUITY is traded cum capital adjustment on 31.12.2020 and ex capital adjustment on 04.01.2021



CAPITAL ADJUSTMENT INFORMATION - 04.01.2021:Das Instrument HH2 US68235B1098 180 DEGREE CAP. DL-,01 EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 31.12.2020 und ex Kapitalmassnahme am 04.01.2021

The instrument HH2 US68235B1098 180 DEGREE CAP. DL-,01 EQUITY is traded cum capital adjustment on 31.12.2020 and ex capital adjustment on 04.01.2021

