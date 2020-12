Die Intel-Aktie kommt nicht vom Fleck. Ein Titel kostet auch heute noch so viel wie vor knapp drei Jahren. Damit sucht Intel weiter seinen Boden. Auch wenn die Aktie am Dienstag kräftig punkten konnte, so zeigt der übergeordnete Trend doch nach unten. Das eröffnet weiteres Abwärtspotenzial. Was Anleger wissen müssen und welche Strategie zum...

Den vollständigen Artikel lesen ...