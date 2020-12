Berlin (ots) - Auf diesen Trend aus Amerika würde man gerne verzichten. Die Rede ist von "Porch Piracy". Die so genannte Veranda-Piraterie, also der Diebstahl von vor der Tür abgestellten Paketen, ist in den USA ein weit verbreitetes Phänomen, das nun auch in Deutschland um sich greift. Wie eine Überwachungskamera Türpiraten abschrecken kann.Ein geöffnetes Päckchen, ein Briefumschlag ohne Inhalt und ein Paket, das nie ankommt - Ärger mit Zustelldiensten haben wohl alle Verbraucher schon einmal gehabt. In jüngster Zeit häufen sich die Fälle von verschollenen Briefen und von Diebstählen auf dem Postweg. Ein Grund dafür ist der boomende Onlinehandel in Deutschland: Sowohl Unternehmen als auch Konsumenten bestellen mehr Waren über das Internet.Im Vergleich zu den USA stehen die Menschen in Deutschland gut da. Eine von dem Technologieunternehmen Canary in Auftrag gegebene und von YouGov durchgeführte Befragung ergab, dass bereits fast jeder fünfte Amerikaner Opfer von Paketdiebstahl war oder ein Opfer kennt. Laut der Umfrage würde jeder dritte US-Amerikaner sein Online-Kaufverhalten beschränken, falls es Türpiraten in der Nachbarschaft gäbe. In diesem Fall würden sich mehr als 30 Prozent der Befragten eine Sicherheitskamera anschaffen.Damit es hierzulande nicht auch zu solchen Problemen kommt, können Empfänger von Postsendungen vorbeugen. Eine Überwachungskamera wie sie zum Beispiel die Smartfrog & Canary Group anbietet, kann nicht nur potenzielle Einbrecher, sondern auch Paketdiebe abschrecken. Moderne Wlan-Kameras verfügen über Bewegungsmelder, Alarmfunktion, Mikrofon und Lautsprecher und lassen sich innerhalb weniger Minuten installieren. Sobald sich etwas bewegt, erhält der Nutzer eine Benachrichtigung auf sein Smartphone. Ob Canary Pro, Canary View oder Canary Flex: Alle drei Canary-Modelle liefern scharfe Videos in HD-Qualität - dank automatischer Nachtsicht auch im Dunkeln.Weitere Informationen zum Studienreport (http://blog.canary.is/porch-pirates/)Pressekontakt:Alexander HaukHead of Communications DACHMohrenstr. 3410117 BerlinTelefon: +49-(0)30-2201-227-11Mobil: +49-(0)177-3373871E-Mail: alexander.hauk@canary.iswww.canary.is/deOriginal-Content von: Canary Connect, Inc., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/135468/4802336