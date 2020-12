Die Ölpreise sind zu Silvester leicht gefallen. Ein Barrel (159 Liter) der Nordsee-Sorte Brent kostete am Donnerstagvormittag 51,37 US-Dollar. Das waren 26 Cent weniger als am Vortag. Der Preis für ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) fiel um 25 Cent auf 48,15 Dollar.Der Handel verlief kurz vor dem Jahresende in ruhigen Bahnen. Die Handelsvolumen sind sehr gering. Die in den USA laut ...

