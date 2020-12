3 Banken Generali KAG-Geschäftsführer und Fondsmanager Alois Wögerbauer hat seine bereits traditionellen Leitplanken für das neue Anlagejahr verfasst und publiziert. Das abgelaufene Jahr habe aufgrund der Corona-Situation vieles, seit 2008 passierte, in den Schatten gestellt. Es sei ein Jahr gewesen, in dem eine "ruhige Hand" und vor allem eine definierte Strategie den Mehrwert gebracht habe. Grundsätzlich geht es laut Wögerbauer nicht um die Tagesaktualitäten, sondern um die übergeordneten Trends. "Was im Nachhinein oft klar erscheint, war im Vorhinein oft kaum prognostizierbar", fasst Wögerbauer zusammen, der auf ein Zitat des griechischen Staatsmann Perikles zurückgreift, und zwar: "Es kommt nicht darauf an, die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...