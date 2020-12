Was für ein Jahr für den Bitcoin: 2020 hat die Kryptowährung Nummer 1 satte 300 Prozent zugelegt. Und auch der Start ins Jahr 2021 wird spannend. KI-Experte Tom Taulli hat nun für Nasdaq.com im Hinblick auf den Börsengang der US-Kryptobörse Coinbase geschrieben: "Sofern Kryptowährungen nicht plötzlich abtauchen - wofür es in in diesen volatilen Märkten keine Garantie gibt - sollte dieses IPO einer der heißesten Deals des kommenden Jahres werden."Spannend: Es gebe Gerüchte, dass Coinbase seine Aktien ...

