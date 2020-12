Für die Aktionäre des Netzwerkausrüsters Adva Optical Network (ISIN: DE0005103006; WKN: 510300) verlief das Börsenjahr 2020 sehr enttäuschend. Während viele Technologiewerte in diesem Jahr massiv zulegen konnten, befindet sich der Anteilschein seit dem vergangenen Neujahrstag um rund 13 % im Minus.Gemessen an der fundamentalen Entwicklung lief es für das SDAX-Unternehmen in den vergangenen zwölf Monaten bislang dennoch keinesfalls schlecht. Zudem dürfte die Firma im Jahr 2021 gleich von mehreren Faktoren profitieren, was dem Anteilschein mittelfristig ein enormes Kurspotenzial verleiht.Aktuelle Branchenkonstellation bietet Chancen für AdvaTendenziell sind Adva-Produkte sehr gefragt, wenn das weltweite Datenvolumen, welches über das Internet abgewickelt wird, deutlich steigt. Denn dann müssen viele Telekommunikationsunter-nehmen verstärkt in ihre Netzwerkinfrastruktur investieren und auf die Firma Adva oder einen Konkurrenten zurückgreifen, um die entsprechende Hard- und Software zu bestellen. Allerdings wird die entsprechende Ausrüstung dank des technologischen Fortschritts immer günstiger, was negative Effekte auf das Geschäftsmodell impliziert. Zudem sind in der Branche Kunden hart um-kämpft, was das Margenpotenzial der Firma in der Unternehmenshistorie tendenziell einschränkte.

