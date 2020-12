Die Anlagestrategie des JPMorgan - US Growth Fund ist recht einfach. Die Fondsmanager suchen nach Unternehmen, deren Wachstum voraussichtlich über den Markterwartungen liegen wird, was Kursgewinne erwarten lässt. Kompliziert wird es indes beim Finden dieser Unternehmen, was aber im Falle des JPMorgan-Fonds schon eine zeitlang sehr gut geklappt hat.

