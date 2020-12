VIG 0.12% PIC (VALAT): Liebe Wikifolio-Freunde, Nachfolgend unsere Analyse zur VIG. Beginnen wir unsere Analyse vor rund 5 Jahren. Ende 2016 stand der Aktienkurs bei EUR 21,5. Das Ergebnis belief sich auf EUR 287 Mio. In den Folgejahren wuchsen die Ergebnisse konstant an, 2019 wurde die Schallmauer von 400 Mio. geknackt. Der Aktienkurs stieg 2017 noch auf EUR 30 an, fiel aber danach wieder auf den heutigen Wert von knapp 21. Unter der Annahme, dass die zukünftigen nachhaltigen Ergebnisse nicht wieder unter EUR 300 Mio. p.a. fallen spricht also Manches für einen Anstieg. Werfen wir einen genaueren Blick auf das aktuelle Jahr. · Das Rating ist konstant A+ · Operativ ist das Unternehmen mit einem combined ratio Q3/20 iHv. 96,1% sehr gut ...

Den vollständigen Artikel lesen ...