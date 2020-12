Silvester fällt in diesem Jahr Corona-bedingt vielerorts ruhiger aus. Doch dafür sorgt der Bitcoin zum Jahreswechsel für Partystimmung und ein wahres Kursfeuerwerk: Nach dem Sprung über die 29.000-Dollar-Marke hat er am Donnerstag noch einmal neue Höchststände erreicht. Bis auf 29.245 Dollar ist der Bitcoin-Kurs in der Nacht auf Donnerstag gestiegen - ein neuer Rekord. Auf diesem Niveau hat er auf Jahressicht bis zu 320 Prozent zugelegt. Vor allem in den letzten Wochen ging dabei die Post ab: Alleine ...

