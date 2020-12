DJ Die reonommierten European HEALTH & SPA Awards auch 2021! - Die begehrtesten Auszeichnungen der Wellnessbranche in Europa.

Wien (pts020/31.12.2020/20:05) - Die begehrten Auszeichnungen der Wellnessbranche, die European HEALTH & SPA AWARDs, wurden in diesem zum zwölften Mal vergeben, trotz aller Schwierigkeiten angesichts der strengen Covid-19-Regelungen. Mit Achtsamkeit und striktem Hygieneplan konnte eine sichere Veranstaltung durchgeführt werden. Erstmals wurde im Congress Center in Baden bei Wien gefeiert. Die sogenannten "Oscars der Branche" sind die einzigen unabhängigen Awards im Gesundheits- und Wellnesssektor und zeichnen Europas beste Betriebe für ihre herausragenden Leistungen aus. Die Gala fand am Donnerstagabend, dem 22. Oktober 2020 statt. Zahlreiche UnternehmerInnen reisten aus Europa an, um die großartigen Innovationen zu feiern.

Die European HEALTH & SPA AWARDs fanden, wie schon erwähnt, heuer trotz Corona statt und setzten somit ein Zeichen, dass Tourismus und Reisen weiterhin möglich ist und bleiben sollte - mit gewissen Regeln um die Gesundheit aller zu garantieren. Es gab zwar einige Herausforderungen für die Gäste wie auch den Veranstalter der Awards zu überwinden, denn es gab einige völlig neue Hürden. Dieses Jahr wird daher in vielerlei Hinsicht in die Geschichte eingehen!

Dieses Jahr gab es wieder zahlreiche renommierte Unternehmen die teilnahmen und einige versuchten 2020 zum ersten Mal die anspruchsvollen Anforderungen erfolgreich zu bestehen. Wie jedes Jahr scheiterten aber auch wieder einige an den umfassenden Kriterien. Die Gäste fanden sich im eleganten Casineum im Congess Center Baden ein und wurden mit einem Glas Sekt an Tisch empfangen. Das festliche Ambiente im großen Festsaal mit stimmungsvoller Beleuchtung und großer Bühne war ein würdiger Rahmen für das 4-Gänge-Galadinners. Allmählich steigerte sich die Spannung und die stets eloquente und gut gelaunte ORF-Moderatorin Oliva Peter eröffnete in Begleitung eines kleinen Elefanten das Fest. Neben den kulinarischen Highlights gab es auch musikalische.

Musikalische Highlights Das musikalische Rahmenprogramm wurde diesmal von einem Quartett gebildet die in dieser Formation erstmals auftraten und allesamt großartige Jazzmusiker sind. Allen voran die samtiweiche Stimme von Lisa Koloseus ein junges noch ungeschliffenes Juwel, begleitet von Pianist Paul Temmel der auch in der Band von James Cottriall spielt, Drummer Michael Seyfried und Bassist Richard Messner, begeisterten mit einer Abwechslung von anspruchsvollen Jazzstandards und bekannten Hits.

39 Nominierungen Trotz der schwierigen Rahmenbedingungen 2020 durch Covid-19 wurden 39 Nominierte dem Publikum präsentiert, die dadurch einen ersten Eindruck gewannen, wie innovativ die diversen Einreichungen waren. Um beim European HEALTH & SPA AWARD zu punkten ist es notwendig eine Mindestpunktezahl zu erreichen - Gewinner benötigen mindestens 30 Punkte und um überhaupt nominiert zu werden sind 25 Punkte notwendig. Die acht Bewertungskriterien, wie gesundheitlicher Nutzen, Nachhaltigkeit, Wirtschaftlichkeit, Kreativität, Angebot und Service, spielen eine wichtige Rolle. Auch Corporate Social Responsibility, die Maßnahmen für gute Arbeitsbedingungen für die MitarbeiterInnen, ist ebenfalls von Bedeutung. Die Nominierungen erfolgten in den Kategorien Best SPA Manager, Best Destination SPA, Best Hotel SPA, Beste Therme, Best Day-SPA, Best Medical Spa, Best Signature Treatments sowie beste technische und beste kosmetische Produktinnovation und die zum zweiten Mal vergebene beste Spa Innovation.

Jury Die Bewertung erfolgte durch eine Fachjury und Mystery-Tester, in einem zweistufigen Verfahren, darunter fanden sich ExpertInnen aus Wirtschaft und Medien. Die vergebenen Punkte werden seit 2013 außerdem durch "Brilliants" ergänzt, die ab einer bestimmten Punktezahl verliehen werden. Unternehmen können nach diesem System 1 bis 4 Brilliants erhalten, die Anzahl der Brilliants spiegelt die geleistete Qualität auf sehr anschauliche Weise wieder.

Die Gewinner Die Trends in der gefragten Gesundheits- und Wellnessbranche wurden wieder in einem glanzvollen Abend aufgezeigt - die zukunftigen Gäste der Hotels können sich wieder freuen auf neue Services und eine Steigerung des gesundheitlichen Nutzens im Spa.

Die Gewinner und Preisträger der Brillanten

Einen Gesamtüberblick der Gewinner erhalten Sie, wenn Sie auf den Link https://www.health-spa-award.com/de/gewinner klicken!

Einen Gesamtüberblick der Nominierten erhalten Sie, wenn Sie auf diesen Link https://www.health-spa-award.com/de/ nominierungen klicken!

Die sehr anschauliche Anzahl der "Brilliants" spiegelt die Qualität auf sehr einprägsame weise wider.

Innovationen und Trends 2021 Wir dürfen auch bereits ankündigen, dass es aufgrund des langjährigen Erfolges der Awards - und der vielen Anfragen bereits - auch 2021 wieder eine Verleihung geben wird, die sicherlich nach dieser Krise wieder beeindruckende Resultate liefert. Denn die Branche sieht prinzipiell positiv in die Zukunft und wird vom wachsenden Gesundheitsbewusstsein profitieren!

Solide Gesundheitsdienstleistung liegt im Trend und das wiederum "Mentale Wellness" die nach dieser Pandemie auch wichtig werden wird.

Wir werden 2021 voraussichtlich Ende Februar starten mit der Registrierungsphase! https://www.health-spa-award.com/ de/registrierung

Seien Sie gespannt auf die besten Innovationen in Europa 2021!

In diesem Sinne wünschen wir Ihnen ein glückliches und erfolgreiches neues Jahr 2021!

